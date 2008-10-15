Грузинское село обстреляно со стороны Абхазии

Территория села Рухи Зугдидского района, контролируемая грузинской стороной, накануне поздно вечером и сегодня ночью «несколько раз была обстреляна из села Чубурхинджи Гальского района Абхазии», сообщает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС. Как сообщили сегодня журналистам представители властей края Самегрело, «снаряды, выпущенные из гранатомета из села Чубурхинджи Гальского района, разорвались на территории села Рухи около поста грузинской полиции».

По данным властей Зугдидского района, в результате взрывов снарядов в селе Рухи никто не пострадал. «Сотрудники грузинской полиции, несущие службу в Рухи, не открывали ответную стрельбу в направлении Чубурхинджи», - отметили представители администрации.