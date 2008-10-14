Туркмения доказала запасы гигантского месторождения газа

Запасы месторождения газа в Марыйской области на юго-востоке Туркмении составляют от четырех до четырнадцати триллионов кубометров газа, что делает его одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает сайт Фергана.ру со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Британская компания "Gaffney, Cline & Associates", которая проводила независимый аудит месторождения недавно открытой группы месторождений Южный Иолотань-Осман и месторождения Яшлар, представила такие данные 13 октября правительству Туркменистана.

Новое месторождение газа на площади Осман, расположенной на территории Марыйской области, было обнаружено в марте 2007 года.

Как отмечает Лента.ру, запасы Штокмановского газового месторождения, являющегося одним из крупнейших в России, оцениваются в четыре триллиона кубометров топлива.

"Gaffney, Cline & Associates" - английская компания, которая более известна как консультант. Ранее агентство Reuters сообщало, что за право провести аудит туркменских запасов газа боролся американский аудитор DeGolyer & MacNaughton. Причины, по которым руководство Туркмении выбрало "Gaffney, Cline & Associates", не сообщались.

Как сообщалось, российский "Газпром" законтрактовал в Туркмении по 50 миллиардов кубометров газа в год.

Туркмения в 2008 году намерена добыть 81,5 миллиарда кубометров газа.