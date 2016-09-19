Der Spiegel: Меркель может всех превзойти

Об этом пишет Роланд Неллес в статье "Меркель может всех превзойти", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Ангела Меркель больше не "старейшина". Видимо, удача ее оставила, как и многие сторонники Союза, которые после разочарования перешли к AfD, потому что они больше не понимают действий своего канцлера в кризисной ситуации с беженцами.

Никто не стал бы ее винить, если бы она все оставила и не стала бы идти на следующие выборы. Но давайте отбросим все текущие волнения и театральные грозы. При ближайшем рассмотрении, она, безусловно, может надеяться на переизбрание. В подтверждение этому есть шесть причин:

1. База ее избирателей удивительно стабильна. Несмотря на серьезные поражения в земле Мекленбург-Передняя Померания и в Берлине и, несмотря на огромные потери в опросах, Союз Меркель по-прежнему опережает СДПГ на 8-10%. Это говорит о том, что у Меркель есть относительно прочная база сторонников, которые так или иначе ее поддерживают. Реальных изменений настроения или усталости от Меркель у избирателей, похоже, нет.

2. При непосредственном сравнении с ее вероятным конкурентом Зигмаром Габриэлем, рейтинг Меркель во всех опросах значительно лучше. Выборы в Берлине еще раз показывают, что СДПГ – это конкурент, который не может похвастаться огромной силой. Так что у Меркель хорошие шансы сформировать правительство под своим руководством – либо снова с СДПГ, в качестве младшего партнера, либо с партией Зеленых. Если до выборов Габриэль хочет стать угрозой для Меркель, он должен значительно улучшить свой имидж.

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3. Перед избирательной кампанией в Бундестаг одно канцлер знает наверняка: СДПГ в Берлине "флиртует" с "красно-красно-зеленой коалицией" (коалиция СДПГ, Левых и Зеленых), чтобы представить альтернативу непопулярной большой коалиции. Союз будет использовать предполагаемую угрозу создания левой коалиции в федеральном правительстве, чтобы мобилизовать гражданский консервативный лагерь. Предвыборная борьба лагерей в этом поможет: потенциальные избиратели Afd в этой ситуации серьезно задумаются, можно ли оставить Союз в беде и, таким образом, дать шанс "красно-красно-зеленой коалиции".

4. Она может надеяться на перемирие с ХСС. Баварцы пытаются оказывать давление на Меркель, чтобы изменить ее политику в отношении беженцев. В то же время, вероятно, даже Хорст Зеехофер признает опасность еще одного конфликта с сестринской партией, который может навредить всему Союзу. Из-за споров ХДС и ХСС, кажется, что у них нет четкой линии. Это может отразиться и на ХСС. Некоторая усталость от споров видна у обеих сторон. Чем ближе выборы, тем больше вероятность того, что лидеры объединят силы ради победы партии. Особенно, когда общие противники придерживаются левых взглядов (смотрите пункт 3).

5. Вопрос беженцев может потерять опасность. Проблемы, вызванные притоком сотен тысяч людей, еще далеки от решения, и правые популисты из AfD будут и дальше настраивать граждан против мигрантов. Но Меркель может надеяться, что сделка с Турцией по вопросу беженцев сохранится, и число беженцев продолжит снижаться. Странам и сообществам все лучше удается размещать беженцев на постоянной основе, множество спортивных залов снова свободны. Поэтому ослабление "кризиса" реально ощущают и граждане. После волнений последних нескольких месяцев ситуация немного улучшается. Меркель может упомянуть этот успех в своей избирательной кампании.

6. У противников Меркель мало времени. Тот факт, что канцлер затягивает объявление возможной новой кандидатуры, также имеет свои преимущества. Чем ближе выборы, тем труднее ее противникам найти соответствующего альтернативного кандидата. Изменение было бы весьма рискованно. Заговор против Меркель может окончательно расколоть Союз. Если Союз перейдет к Вольфгангу Шойбле или Хорсту Зеехоферу, то сможет забрать у AfD некоторых консервативных избирателей, но потеряет всех сторонников Меркель. Об этом знают все, поэтому они и дальше будут поддерживать Меркель. Конечно, при условии, что она снова пойдет на выборы.