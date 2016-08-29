В Германии почти 9 тысяч детей-мигрантов считаются пропавшими без вести

Как сообщает издание Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на Федеральное управление уголовной полиции (BKA), по состоянию на 1 июля в Германии считались пропавшими 8991 несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли в Германию без сопровождения взрослых, передает украинская редакция "Немецкой волны" Подавляющее большинство этих несовершеннолетних - подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

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Издание добавляет, что эта цифра уже вдвое превышает данные за 2015 год и на начало этого года, когда пропавшими без вести считались 4749 несовершеннолетних мигрантов.

Газета отмечает, что исчезновение детей в большинстве случаев не имеет уголовной подоплеки, то есть не связана с совершением преступлений. "Федеральное управление уголовной полиции не имеет конкретных данных, что часть несовершеннолетних мигрантов, зарегистрированных как пропавшие без вести по состоянию на начало года, могли стать жертвами преступлений", - цитирует издание BKA. Кроме того, часто органы власти не получают сообщения от семей, что подросток с ней воссоединился. Речь идет также о случаях, когда родственники считают, что ребенок уже был зарегистрирован, или регистрируя его, ошибаются в написании фамилии.