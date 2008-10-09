Ходорковского посадили на 12 суток в карцер

Бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский 8 октября 2008 года был помещен на 12 суток в карцер Читинского СИЗО. По мнению его защиты, наказание осужденному предпринимателю назначено за публикацию писателем Борисом Акуниным его интервью в русской версии журнала Esquire, сообщается на сайте Пресс-центра адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Интервью было взято в форме переписки, которую, как утверждают адвокаты, руководство СИЗО сочло незаконной. Зашита утверждает, что никаких "незаконных" писем Ходорковский не получал, а все общение велось через адвокатов, что разрешено законом.

Адвокаты отмечают, что помещение бывшего главы "ЮКОСа" в карцер произошло за неделю до рассмотрения кассационной жалобы на отказ в его условно-досрочном освобождении. Защита считает действия администрации СИЗО противоправными и обещает направить в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела. Кроме того, в прокуратуру и Минюст РФ будут направлены обращения с просьбой провести проверку в связи с дискриминационными действиями в отношении Ходорковского.

Лента.ру