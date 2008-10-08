В вопросах России, Украины, Грузии Маккейн и Обама не расходятся

Кандидаты в президенты США сенатор-демократ Барак Обама и сенатор-республиканец Джон Маккейн в ходе предвыборных теледебатов в Нэшвиле (штат Теннеси) подвергли критике действия России.

"Они (русские) демонстрируют поведение зла (evil behavoir), и я думаю, что нам важно понимать, что это не прежний Советский Союз, но у них по-прежнему имеются националистические импульсы, и это, я думаю, очень опасно", - цитирует Обаму РИА "Новости".

Обама дал такой ответ после того, как ведущий дебатов известный тележурналист Том Брокоу, напомнив о знаменитых словах президента США Рональда Рейгана, назвавшего СССР "империей зла", попросил обоих кандидатов сказать, "является ли Россия при Владимире Путине "империей зла".

"Может быть, - заявил Маккейн. - Это зависит от того, как мы ответим России, и зависит от многих вещей. Если я скажу "да", это будет означать, что мы снова разжигаем "холодную войну", если я скажу "нет", это будет игнорированием их поведения... Я думаю, что мы можем иметь с ними дело, с русскими, но они должны понимать, что они сталкиваются с очень твердыми и решительными Соединенными Штатами Америки, которые защитят наши интересы и интересы других стран в мире".

Маккейн, отвечая на заданный ранее вопрос о том, как США могли бы оказать давление на Россию, не начиная новую "холодную войну", заявил, что у США для этого есть возможности.

"Я не думаю, что у нас будет новая "холодная война" с Россией, но не должно быть сомнений в том, что поведение России, несомненно, находится за рамками норм поведения, которое мы ожидаем от очень богатых стран, каковой стала Россия, благодаря своим нефтедолларам", - сказал сенатор-республиканец.

"Мы должны сделать так, чтобы русские поняли, что подобное поведение наказывается", - заявил он, добавив, что США "хотят оказать на Россию международное давление в надежде, что это в конечном итоге изменит их поведение" и что одним из способов для такого давления является "большая восьмерка".

"Русские должны понять, что подобные действия являются неприемлемыми, и будем надеяться, что мы используем экономические, дипломатические и другие рычаги совместно с нашим союзниками и друзьями в Европе, которые в равной степени встревожены их поведением", - сказал Маккейн.

Маккейн заявил также, что США должны "продемонстрировать моральную поддержку" Украине и Грузии. Республиканский кандидат подчеркнул необходимость принятия Украины, а также Грузии в члены НАТО.

"Мы должны поддержать их членство в НАТО", - заявил кандидат в президенты США.

Сенатор Обама, отвечая на этот вопрос, заявил, что он "в основном согласен с сенатором Маккейном по многим шагам, которые необходимо предпринять".

"Восстановление России является одним из центральных вопросов, которыми нам предстоит заниматься в следующем президентстве", - подчеркнул Обама.

Кандидат демократов при этом подчеркнул, что США не должны ограничиваться моральной поддержкой соседних с Россией стран.

"Мы должны оказывать моральную поддержку полякам, Эстонии и Латвии и всем странам, которые в прошлом были советскими сателлитами, но мы должны также предоставить им финансовую и конкретную помощь для содействия в восстановлении их экономики", - сказал Обама, по словам которого "Грузия, в особенности, находится сейчас на грани огромных экономических трудностей".

При этом Обама заявил, что "ключом во взаимоотношениях с Россией будет энергия".

"Если мы сможем уменьшить наше потребление энергии, это уменьшит количество нефтедолларов, которыми они (русские) располагают для нанесения вреда по всему миру. Это укрепит нас и ослабит их в том, что касается таких вопросов как Грузия", - сказал Обама.

В ходе 90-минутных дебатов Обама и Маккейн отвечали на вопросы, касавшиеся финансового кризиса и экономики США, мер по стабилизации рынков, проблем здравоохранения и налогов, а также затронули такие темы, как Ирак, Афганистан, Пакистан, Израиль и другие.