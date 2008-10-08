СБ ООН призвал применить военные корабли и авиацию против пиратов

Новую жесткую резолюцию, направленную на принятие конкретных мер против пиратов у берегов Сомали, принял единогласно во вторник Совет Безопасности ООН.

В отличие от предыдущей резолюции, принятой в июне, которая лишь разрешала государствам применять силу для борьбы с пиратами, нынешний документ прямо призывает страны использовать военные флот и авиацию для борьбы с морским разбоем в акватории у берегов Африканского Рога.

"Совет безопасности призывает все государства, заинтересованные в обеспечении безопасности морских операций, принимать активное участие в борьбе с пиратством против судов в открытом море у побережья Сомали, в частности, путем развертывания военных кораблей и военной авиации, в соответствии с международным правом", - отмечается в резолюции Совбеза.

СБ ООН также "призывает все государства, чьи военные корабли и военная авиация действуют в открытом море и в воздушном пространстве у побережья Сомали, применить в соответствии с международным правом... все необходимые средства для пресечения актов пиратства".

В документе отмечается важность сотрудничества государств с временным переходным правительством Сомали в соответствии с предыдущими решениями СБ, которые предусматривают получение согласия сомалийских властей на проведение операций против пиратов.