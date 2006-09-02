В Вашингтоне введено чрезвычайное положение

В столице США в связи с приближением циклона "Эрнесто" объявлено чрезвычайное положение, сообщается на сайте газеты Washington Post.

Власти Вашингтона, объявили о введении в городе чрезвычайного положения. "Циклон "Эрнесто", приближающийся к Вашингтону, может привести к затоплению дорог, отключениям электроэнергии и другим неблагоприятным последствиям", - говорится в заявлении пресс-службы мэрии столицы США.

Жителей Вашингтона мэрия призвала в случае необходимости оказать любую посильную помощь проживающим рядом с ними одиноким пожилым или больным людям, а также, по возможности, воздержаться от поездок на личных автомобилях, отдав предпочтение общественному транспорту.

Ранее чрезвычайное положение, позволяющее местным властям рассчитывать на помощь Национальной гвардии в предотвращении и ликвидации последствия стихийного бедствия, было введено губернаторами штатов Северная Каролина и Виргиния.

Циклон "Эрнесто" в четверг поздно ночью достиг территории штатов Северная и Южная Каролина, а в пятницу рано утром - штата Виргиния, принеся с собой проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром.

По данным AP, в штатах, над территорией которых проходит "Эрнесто", из-за обрывов линий электропередачи, не выдержавших сильного ветра, без света остались около 300 тысяч домохозяйств. C циклоном связывают гибель как минимум трех человек - одного задавило рухнувшим деревом, еще двое стали жертвами ДТП, вызванных резким ухудшением условий вождения из-за проливного дождя.

Лента.ру