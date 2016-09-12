В Хорватии внеочередные парламентские выборы завершились без четкого победителя – экзит-поллы

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, по данным опроса независимого агентства Ipsos Puls, которые передало государственное телевидение, левоцентристская Народная коалиция, объединяющая четыре партии во главе с Социал-демократической партией, получает 58 мест из 151, а раньше властный правый Хорватский демократический союз – 57 мест. Еще 11 мест, по этим данным, будет центристская партия «Мост» («Мост»), что главным образом и решит, какая из ведущих сил сможет создать коалицию с ее участием.

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Такой результат выборов, если он подтвердится, может означать дальнейший период политической неопределенности в государстве, что является новейшим членом Европейского союза.

Внеочередные выборы в Хорватии назначили после того, как в июне из-за спора между участниками распалась правительственная коалиция под руководством Хорватского демократического союза, что пробыл у власти менее полугода.