В результате теракта в Йемене погибли 10 солдат, еще 14 получили ранения

В результате террористического акта в Йемене погибли 10 солдат, еще 14 получили ранения.

Как передает Deutsce Welle, он был совершен в воскресенье, 11 сентября, в провинции Абьян на юге страны, где осуществляют активную деятельность группы джихадистов.

Теракт устроил смертник, который на начиненном взрывчаткой автомобиле въехал в позиции армии Йемена. Пока ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за атаку.

Напомним, в Йемене террористические нападения часто устраивают группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".

29 августа похожий теракт был совершен в городе Адене, который является вторым по величине в стране. Тогда в результате атаки, которую совершил смертник на заминированном автомобиле, погиб 71 человек, в основном новобранцы правительственной армии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".