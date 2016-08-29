Боевики ИГИЛ взяли ответственность за взрыв в Йемене, где погибли 60 человек

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеОчередной теракт на свадьбе: в Ираке смертник взорвал себя, десятки погибших

Теракт произошел в городе Аден на юге Йемена. В результате погибли 60 человек.

Взрыв был устроен смертником на заминированном автомобиле рядом с повстанцами, которых поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.