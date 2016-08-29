Боевики ИГИЛ взяли ответственность за взрыв в Йемене, где погибли 60 человек
12:32, 29 августа 2016Мир
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Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Йемене.
Взрыв был устроен смертником на заминированном автомобиле / Reuters
Об этом сообщает Reuters.
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Теракт произошел в городе Аден на юге Йемена. В результате погибли 60 человек.
Взрыв был устроен смертником на заминированном автомобиле рядом с повстанцами, которых поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
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