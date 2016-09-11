Учения "Кавказ-2016": экс-посол США рассказал о попытках РФ легитимизировать оккупацию Крыма

Об этом написал в Twitter экс-посол США в Украине и эксперт влиятельного американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер, передает "Голос Америки".

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Так Пайфер прокомментировал сообщение о том, что Минобороны РФ пригласило западных военных атташе наблюдать за ходом масштабных военных учений в Южном военном округе России.

"Россия демонстрирует прозрачность, приглашая западных дипломатов в Крым, но если они примут приглашение, Москва заявит, что таким образом они признали аннексию Крыма Россией", - написал Пайфер.

Учения "Кавказ-2016" проводятся на территории ПВО РФ в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ в период с 5 по 10 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.