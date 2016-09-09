МИД расценивает пребывание Шойгу в Крыму как откровенное пренебрежение государственным суверенитетом Украины

Об этом говорится в комментарии МИД, текст которого передан УНИАН.

«В связи с очередным не согласованным с украинской стороной пребыванием 9 сентября на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь министра обороны Российской Федерации С.Шойгу российскому внешнеполитическому ведомству отправлена нота протеста», - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что пребывание Шойгу на временно оккупированной территории Крыма является откровенным пренебрежением со стороны российских властей государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательного игнорирования этой страной своих международных обязательств.

«Вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные «органы крымской власти» и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия», - отметили в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, министр обороны России Шойгу прибыл в пятницу к оккупированного Крыма, где проходит один из ключевых этапов стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил РФ «Кавказ-2016».