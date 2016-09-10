Обама и Клинтон попали под волну критики после ядерного испытания КНДР

Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Politico.

По мнению политических противников действующий администрации, в настоящее время в распоряжении Обамы имеется достаточно рычагов, чтобы наказать те компании, в первую очередь китайские, которые сотрудничают с КНДР.

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Как заявил спикер Конгресса Пол Райан, Обама должен был немедленно использовать предоставленные ему ранее в этом году полномочия во введению санкций против тех, кто сотрудничает с Северной Кореей.

Райан считает, что президент США не решается применить санкции против китайских компаний, при этом он назвал Пекин главным спонсором и торговым партнером Пхеньяна.

Штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа выступил с заявлением, в котором обвинил кандидата от демократов Хиллари Клинтон в ядерных испытаниях Пхеньяна. «Сегодня объявили, что Северная Корея провела пятое ядерное испытание — четвертое по счету с момента, когда Хиллари Клинтон стала госсекретарем. Это еще одна гигантская неудача неудачного госсекретаря. Она во всем потерпела неудачу», — говорилось в заявлении.

Сама Клинтон заявила в пятницу, что намерена ужесточить санкции против КНДР в добавление к тем санкциям, которые уже ввела или предложила ввести администрация Барака Обамы.