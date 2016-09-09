В КНДР зафиксировано землетрясение техногенного характера

Южнокорейский правительственный источник в этой связи сообщил агентству Yonhap, что существует высокий шанс, что Северная Корея произвела очередное ядерное испытание, приурочив его к отмечаемому дню основания страны.

"Ведется проверка сообщений о возможном проведении Севером ядерного испытания", - отмечается в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в том же районе, где КНДР ранее уже проводила ядерные испытания.

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Власти КНДР пока не подтвердили информацию ни о землетрясении, ни о проведении ядерного испытания.

Данные со спутника демонстрируют повышенную активность в районе полигона, где Северная Корея проводила предыдущее испытание в январе.

Министерство обороны Японии проверят информацию о возможном ядерном испытании КНДР, отмечает ТАСС.

Правительство Республики Корея (РК) проведет экстренное собрание Совета национальной безопасности в связи с возможным осуществлением КНДР очередного ядерного испытания.

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"Собрание пройдет в резиденции президента в Сеуле под председательством премьер-министра Хван Гё Ана", - сказал он, напомнив, что Пак Кын Хе в настоящее время находится в зарубежном турне. "Премьер в этой связи отменил все другие запланированные на сегодня дела", - заметил представитель администрации.

Экстренное совещания также намерены провести власти Японии, которые также считают землетрясение в КНДР очередным ядерным испытанием.