В КНДР зафиксировано землетрясение техногенного характера
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Северной Корее, причиной которого предположительно стало испытание ядерного оружия.
Южнокорейский правительственный источник в этой связи сообщил агентству Yonhap, что существует высокий шанс, что Северная Корея произвела очередное ядерное испытание, приурочив его к отмечаемому дню основания страны.
"Ведется проверка сообщений о возможном проведении Севером ядерного испытания", - отмечается в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился в том же районе, где КНДР ранее уже проводила ядерные испытания.
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Власти КНДР пока не подтвердили информацию ни о землетрясении, ни о проведении ядерного испытания.
Данные со спутника демонстрируют повышенную активность в районе полигона, где Северная Корея проводила предыдущее испытание в январе.
Министерство обороны Японии проверят информацию о возможном ядерном испытании КНДР, отмечает ТАСС.
Правительство Республики Корея (РК) проведет экстренное собрание Совета национальной безопасности в связи с возможным осуществлением КНДР очередного ядерного испытания.
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"Собрание пройдет в резиденции президента в Сеуле под председательством премьер-министра Хван Гё Ана", - сказал он, напомнив, что Пак Кын Хе в настоящее время находится в зарубежном турне. "Премьер в этой связи отменил все другие запланированные на сегодня дела", - заметил представитель администрации.
Экстренное совещания также намерены провести власти Японии, которые также считают землетрясение в КНДР очередным ядерным испытанием.