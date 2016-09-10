Назарбаев назначил нового премьер-министра Казахстана

Соответствующий указ №319 в пятницу, 9 сентября, подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщается на сайте главы государства.

Также, согласно другому указу президента, первым заместителем главы правительства назначен Аскар Мамин.

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Также в пресс-службе президента отметили, что депутаты Мажилиса Парламента в пятницу, 9 сентября, на своем заседании единогласно одобрили кандидатуру Сагинтаева на должность премьер-Министра.

Сагинтаев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что приложит все силы и знания для достижения поставленных задач.

"Считаю, что кандидатура Бакытжана Сагинтаева является наиболее подходящей для сохранения преемственности и эффективности работы нового правительства", - отметил в ходе своего выступления в парламенте президент Нурсултан Назарбаев.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осуществил перестановки в правительстве, сняв с должности премьер-министра Карима Масимова. При этом, указом президента Масимов назначен на должность председателя Комитета национальной безопасности.