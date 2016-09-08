Назарбаев уволил премьера Казахстана, назначив председателем Комитета нацбезопасности

Как сообщает BBC, временно исполняющим обязанности главы Кабинета министров назначен первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев.

Согласно казахстанским законам, после отставки премьера все правительство уходит в отставку. Однако, как заявил Назарбаев, нынешнее правительство будет исполнять обязанности до утверждения нового состава.

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Указом президента Масимов (на фото) назначен на должность председателя Комитета национальной безопасности - самой могущественной спецслужбы страны, руководитель которой пользуется особым доверием президента. Экс-председатель КНБ Владимир Жумаканов назначен советником президента.

Масимов дважды возглавлял правительство Казахстана: в 2007-2012 годах и с 2014 по 2016 годы.

Причины кадровых перестановок в правительстве Казахстана пока не называются.