Еврокорпус отметил 15-летие военным парадом

Еврокорпус (Европейские силы быстрого реагирования) отпраздновал сегодня в Страсбурге 15 лет своего существования, сообщает France Info.

В связи с годовщиной в городе состоялся военный парад.

Созданная в 1992 году для миротворческих операций организация сначала включала французско-германский контингент. Затем в состав Еврокорпуса вошли Бельгия, Испания и Люксембург. В настоящее время численность сил быстрого реагирования насчитывает 60 тысяч военных.