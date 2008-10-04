Еврокорпус отметил 15-летие военным парадом

22:28, 04 октября 2008
Мир
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Сейчас в нем 60 тысяч военных

Еврокорпус (Европейские силы быстрого реагирования) отпраздновал сегодня в Страсбурге 15 лет своего существования, сообщает France Info.

В связи с годовщиной в городе состоялся военный парад.

Созданная в 1992 году для миротворческих операций организация сначала включала французско-германский контингент. Затем в состав Еврокорпуса вошли Бельгия, Испания и Люксембург. В настоящее время численность сил быстрого реагирования насчитывает 60 тысяч военных.

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