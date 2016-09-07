Тирасполь стимулирует Кремль

Резкое изменение политической ситуации на приднестровском направлении. Тирасполь продемонстрировал признаки подготовки к вхождению в состав Российской Федерации.

Президент Евгений Шевчук подписал Указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года». Указ направлен на реализацию воли народа Приднестровья по свободному присоединению к Российской Федерации. Данным документом, в частности, определяется приведение правовой системы Приднестровья в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации основополагающим направлением внутренней политики ПМР.

План по приведению законодательства Приднестровья в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации и сроков его реализации должен быть представлен на утверждение президенту не позднее 1 ноября 2016 года.

Решение Тирасполя означает резкое изменение политики накануне выборов президента ПМР и Госдумы РФ. После провала переворота в Молдове в январе 2016 года Москва демонстрировала признаки выбора реинтеграционной политики в отношении ПМР и попытки влияния изнутри на внешнеполитический курс Кишинева.

Указ Евгения Шевчука должен продемонстрировать готовность приднестровских элит к интеграции с РФ по «крымскому» сценарию, но с отложенным на 10 лет сроком решения. Объяснением такого шага руководства Тирасполя может быть попытка склонить Кремль к более активным действиям по поддержке ПМР перед выборами Президента ПМР 11 декабря, а также увеличению электоральной поддержки Шевчука в условиях экономического кризиса в непризнанной республике.

Выбор длинного пути синхронизации законодательства ПМР со стандартами РФ означает низкую вероятность того, что речь идет о вхождении Тирасполя в состав РФ в ближайшие 2 месяца.

Имеются все признаки того, что команда Шевчука будет использовать данную тему на всем протяжении избирательной кампании до конца года.

Решение Шевчука о подписании указа готовилось с весны текущего года, о чем свидетельствует проведение в мае социологического опроса приднестровским университетом. Он показал, что более 70% опрошенных жителей Приднестровья высказываются за независимость и последующее свободное присоединение непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) к России.

Существуют все признаки того, что инициатива подписания Указа исходит из Тирасполя. В противном случае решение приднестровского руководства сопровождалось бы активной медиа-кампанией Кремля. Реакция Москвы зависит от согласованности данного указа Е. Шевчука с Администрацией президента РФ. Но вероятность согласованности крайне мала, принимая во внимание негативные политические последствия данного решения для Кремля (особенно, в контексте сигналов, полученных Путины в рамках саммита G20). Возможность снятия таким образом реакции международного сообщества на сценарий аншлюса РФ и ПМР нивелируется рисками демонстрации нарушения Кремлем международных соглашений, а также ухудшением позиции пророссийских сил в Молдове накануне выборов.

Республиканский референдум по вопросу взаимоотношений с Российской Федерацией и Республикой Молдова был проведен 17 сентября 2006 года. По его итогам 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации. Результат референдума 17 сентября 2006 года стал отражением воли народа, определившей вектор развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Итоги плебисцита признал законодательный орган Российской Федерации, что нашло отражение в Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 6 октября 2006 года. Таким образом, Тирасполь сегодня имеет все юридические возможности для давления на Кремль в своих интересах. Однако свертывание объемов финансовой помощи Тирасполю со стороны Кремля вызывает вопрос о готовности Москвы следовать всем возможным планам руководства ПМР и говорит о деструктивности принятого решения для интересов РФ в регионе.