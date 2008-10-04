В ноябре в Польше пройдет Фестиваль украинского кино

В ноябре в Польше состоится Фестиваль украинского кино.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Nemiroff.

Согласно сообщению, фестиваль украинского кино состоится в Варшаве, Кракове и Гданьске. На торжественной церемонии открытия в Варшаве запланировано участие супруги Президента Украины Екатерины ЮЩЕНКО.

Программа украинских фильмов состоит из классических и современных работ. Будут представлены дебютные и нынешние фильмы трех корифеев украинского кинематографа - Романа БАЛАЯНА, Юрия ИЛЬЕНКО и Киры МУРАТОВОЙ.

Фестивальная программа представляет фильмы Р.БАЛАЯНА “Райские птицы” (2008) и “Бирюк” (1975), два фильма Ю.ИЛЬЕНКО - “Молитва за гетмана Мазепу” (2001) и “Колодец для страждущих” (1965) и фильмы, которые будут представлять творчество К.МУРАТОВОЙ - “Два в одном” (2007) и “Короткие встречи” (1967).

Кроме этого польским зрителям будут представлены современные фильмы, такие как “Владыка Андрей” Олеся ЯНЧУКА, “Иллюзия страха” Александра КИРИЕНКО, а также лента Роберта КРОМБЫ “Сафо”, которая уже собрала в прокате более 1 млн. долларов. Фестивальные фильмы будут представлять режиссеры и актеры.

На кинофестивале в Гдыне также будет презентован еще один проект - Фестиваль польского кино в Украине, запланированный на апрель 2009 года.

Оба этих проекта будут совместно реализованы при участии Польского киноинститута и Поморского кинофонда при поддержке Министерства культуры и туризма Украины.

Цель проведения фестивалей направлена на распространение украинских фильмов в Польше и польских в Украине, а также привлечение кинопроизводителей наших стран к "копродукции". Такие обменные фестивали запланировано проводить ежегодно.

Как сообщал УНИАН, проект был начат в апреле 2008 года фестивалем польского кино, который проходил в Киеве, Львове, Харькове и Одессе, торжественной премьерой ленты Анжея ВАЙДЫ “Катынь”.

Справка УНИАН. В 2008 году компания Nemiroff и Украинский кинофонд (UCF) объявили о начале реализации совместного проекта по поддержке отечественного кинематографе за рубежом. В рамках этого проекта в феврале 2008 года международный бренд Nemiroff и UCF впервые открыли совместный стенд на кинорынке Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale 2008) В мае 2008 года на Каннском кинофестивале был открыт Украинский павильон в Village Internationale (Кинорынок) и в июне впервые в истории Франции была проведена Неделя украинского кино в Париже.

Украинский кинофонд был презентовано год назад в рамках Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Украинский кинофонд является частным предприятием, основные цели которого - ознакомление иностранных кинопрофессионалов и публики с классическими и новыми украинскими фильмами и популяризация украинского кино в целом.