Трамп впервые обошел Клинтон по популярности

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, Трампу отдают предпочтение 40% потенциальных избирателей, Клинтон - 39%, пишет Русская слухба Би-Би-Си.

Опрос проводился в 50 штатах в период с 26 августа по 1 сентября.

Предыдущее исследование, проведенное всего месяц назад, показывало, что Клинтон опережала Трампа на 8%.

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Отмечается, что популярность Трампа растет вместе с внутрипартийной поддержкой: всего за две недели уровень доверия к нему среди республиканцев вырос на шесть процентных пунктов и в настоящее время составляет примерно 78%.

Рейтер отмечает, что авторы этого исследования выясняли предпочтения только тех избирателей, кто уже сейчас решил, что пойдет голосовать.

Существуют и другие опросы общественного мнения, охватывающие более широкие слои избирателей - но они также показывают, что преимущество Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом за прошедшие несколько недель значительно сократилось.