Премьер Баварии потребовал от Меркель сменить политический курс

Среди важнейших вопросов, требующих корректировки, он назвал налоги, внутреннюю безопасность, пенсии и миграцию, передает Би-би-си. В интервью газете Süddeutsche Zeitung Зеехофер подчеркнул, что в стране произошел раскол и доверие к власти стремительно исчезает.

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Накануне стало известно, что на земельных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия канцлера Меркель - ХДС - заняла лишь третье место с 19% голосов.

Она проиграла Социал-демократической партии Германии (СДПГ), набравшей 30,6% голосов, и правопопулистам из "Альтернативы для Германии", выступающим с антимигрантскими лозунгами и набравшим 20,8%.

Многие аналитики считают результаты этих выборов важным индикатором настроений в Германии в преддверии выборов в Бундестаг 2017 года.

Выступая в понедельник на саммите G20 в китайском Ханчжоу, Ангела Меркель взяла на себя ответственность за поражение в Мекленбурге-Передней Померании, но заявила, что не собирается менять политический курс, так как по-прежнему считает правильными шаги своего правительства по разрешению миграционного кризиса.