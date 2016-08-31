Меркель признает ошибки Германии и ЕС, сделанные во время мигрантского кризиса

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

По ее мнению, Германии и странам ЕС нужно терпение и выносливость в борьбе с миграцией населения в Европу.

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«В Германии мы долгое время игнорировали проблему и при том блокировали выработку общеевропейского решения», – сказала Меркель.

Она добавила, что в прошлом году Германия приняла более 1 млн беженцев из стран Ближнего Востока и Азии.

«Тогда мы отбросили пропорциональное распределение беженцев», – признала канцлер.

Меркель также призвала не отождествлять всех без исключения мигрантов с терроризмом.