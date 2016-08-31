Меркель признает ошибки Германии и ЕС, сделанные во время мигрантского кризиса
06:26, 31 августа 2016Мир
1132 0
Меркель признает ошибки, сделанные Германией и странами ЕС в кризисной ситуации с беженцами.
REUTERS
Об этом она заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.
По ее мнению, Германии и странам ЕС нужно терпение и выносливость в борьбе с миграцией населения в Европу.
Читайте такжеОколо 6,5 тысяч мигрантов спасены у берегов Ливии
«В Германии мы долгое время игнорировали проблему и при том блокировали выработку общеевропейского решения», – сказала Меркель.
Она добавила, что в прошлом году Германия приняла более 1 млн беженцев из стран Ближнего Востока и Азии.
«Тогда мы отбросили пропорциональное распределение беженцев», – признала канцлер.
Меркель также призвала не отождествлять всех без исключения мигрантов с терроризмом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter