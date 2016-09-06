Путин может посетить масштабные военные учения "Кавказ-2016" - СМИ

Об этом сообщают источники "Коммерсанта".

Отмечается, что 5 сентября замминистра обороны РФ Анатолий Антонов пригласил военных атташе посетить 9 сентября один из этапов учения, а высокопоставленный военный источник не исключает, что на финальную часть "Кавказа-2016" может прибыть Владимир Путин.

Учение продлится до 10 сентября.

Читайте такжеРоссия начала активную фазу стратегических военных учений вблизи границ Украины - ГУРКак сообщал УНИАН, 5 сентября Вооруженные силы Российской Федерации начали активную фазу военных учений "Кавказ-2016" вблизи границ Украины.

Ранее разведка предупредила, что Россия 5-10 сентября во время активной фазы военных учений "Кавказ-2016" может расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины.