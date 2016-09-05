На выборах на севере Германии антииммигрантская партия обошла ХДС Меркель

Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель оказался на третьем месте по итогам выборов в парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, получив 19% голосов. Предварительные результаты голосования были опубликованы ночью 5 сентября, на сайте ландтага, передает Deutsche Welle.

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Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" набирает 20,8% голосов. Как пишет издание, она сможет сформировать вторую по величине фракцию после правившей до настоящего времени Социал-демократической партии Германии, обогнав таким образом ХДС Меркель. У СДПГ, к которой принадлежит премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг - 30,6% голосов.

По итогам выборов земельный парламент Мекленбурга - Передней Померании проходят четыре партии: ХДС, СДПГ, АдГ и Левая партия (с результатом 13,2%). "Зеленые" получили поддержку 4,8% избирателей. Либералы из Свободной демократическая партия (СвДП) получили 3% голосов, так же как и праворадикальная Национал-демократическая партия Германии (НДПГ). Для ультраправых выборы 4 сентября были возможностью защитить свой последний бастион на земельном уровне. В местном парламенте НДПГ была представлена с 2006 года, однако на этот раз она не преодолела 5-процентный барьер и не попала в ландтаг.

Сообщается, что с 2011 года у власти в Мекленбурге - Передней Померании находилась коалиция из социал-демократов и христианских демократов. Сейчас СДПГ получает в 71-местном ландтаге 26 мест, ХДС - 16, Левая партия - 11 мест. Такого результата партиям достаточно, чтобы сохранить имевшуюся коалицию.

"Альтернатива для Германии", которая может рассчитывать на 18 мест в земельном парламенте, изменить расклад сил не сумеет, так как социал-демократы и христианские демократы ранее заявляли, что вступать в альянс с правыми популистами не намерены. Потенциально возможна также коалиция из социал-демократов и Левой партии.