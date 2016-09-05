Соглашение по Сирии: встреча Керри и Лаврова прошла безуспешно

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, между дипломатами остаются разногласия.

Читайте такжеСША и Россия еще не пришли к согласию по условиям прекращения огня в Сирии - Обама

Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент США Барак Обама заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные разногласия по Сирии. По его словам, переговоры с Россией будут ключевым фактором в достижении какой-либо договоренности о прекращении огня в Сирии.

В Госдепартаменте рассказали, что Россия вернулась к предыдущим позициям в тех вопросах, которые США считали закрытыми.