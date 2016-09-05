Соглашение по Сирии: встреча Керри и Лаврова прошла безуспешно
08:42, 05 сентября 2016Мир
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Во время встречи на полях саммита G20 в Китае госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров не смогли согласовать сделку по Сирии.
REUTERS
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
По его словам, между дипломатами остаются разногласия.
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Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент США Барак Обама заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные разногласия по Сирии. По его словам, переговоры с Россией будут ключевым фактором в достижении какой-либо договоренности о прекращении огня в Сирии.
В Госдепартаменте рассказали, что Россия вернулась к предыдущим позициям в тех вопросах, которые США считали закрытыми.
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