Госдепартамент США: Россия отказалась от предыдущих договоренностей по Сирии

«Это очень сложное дело», - сказал Барак Обама. В Госдепартаменте США сообщили, что соглашение было близко к согласованию, но его вновь откладывают из-за ряда вопросов, по которым Россия отказалась от достигнутых ранее договоренностей, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеСША и Россия еще не пришли к согласию по условиям прекращения огня в Сирии - Обама«Россияне вернулись на свои прежние позиции в тех вопросах, которые мы считали закрытыми, поэтому мы отправляемся в столицы своих стран для консультаций», - сказал представитель Госдепартамента.

Глава ведомства Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров снова встретятся в китайском Ханчжоу 5 сентября.

«Мы не собираемся торопиться», - сказал Керри, отметив, что необходимо решить некоторые сложные вопросы и прийти к согласию.

Соединенные Штаты добиваются полного прекращения огня в Сирии и не согласны на условия временного перемирия.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что стороны "близки к соглашению", но в данный момент он не готов прогнозировать, когда будет объявлено о его достижении. По его словам, "искусство дипломатии иногда требует времени для воплощения в конкретных делах".

Переговоры с Россией играют ключевую роль в достижении договоренности о прекращении огня в Сирии, заявил Обама перед началом саммита G20 в Ханчжоу. В то же время он подчеркнул, что эти переговоры крайне сложные, а Москву с Вашингтоном разделяют существенные различия в позициях и подходах.

«Это касается как участников конфликта, которых мы поддерживаем, так и политического процесса, необходимого Сирии для восстановления мира», - сказал американский президент.