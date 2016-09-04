Госдепартамент США: Россия отказалась от предыдущих договоренностей по Сирии
Госдепартамент США заявляет, что Россия отказалась от предыдущих договоренностей по Сирии. В переговорах с Россией по Сирии США не достигли прогресса, на который надеялся президент Барак Обама, несмотря на круглосуточную, по его словам, работу.
«Это очень сложное дело», - сказал Барак Обама. В Госдепартаменте США сообщили, что соглашение было близко к согласованию, но его вновь откладывают из-за ряда вопросов, по которым Россия отказалась от достигнутых ранее договоренностей, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".
Читайте такжеСША и Россия еще не пришли к согласию по условиям прекращения огня в Сирии - Обама«Россияне вернулись на свои прежние позиции в тех вопросах, которые мы считали закрытыми, поэтому мы отправляемся в столицы своих стран для консультаций», - сказал представитель Госдепартамента.
Глава ведомства Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров снова встретятся в китайском Ханчжоу 5 сентября.
«Мы не собираемся торопиться», - сказал Керри, отметив, что необходимо решить некоторые сложные вопросы и прийти к согласию.
Соединенные Штаты добиваются полного прекращения огня в Сирии и не согласны на условия временного перемирия.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что стороны "близки к соглашению", но в данный момент он не готов прогнозировать, когда будет объявлено о его достижении. По его словам, "искусство дипломатии иногда требует времени для воплощения в конкретных делах".
Переговоры с Россией играют ключевую роль в достижении договоренности о прекращении огня в Сирии, заявил Обама перед началом саммита G20 в Ханчжоу. В то же время он подчеркнул, что эти переговоры крайне сложные, а Москву с Вашингтоном разделяют существенные различия в позициях и подходах.
«Это касается как участников конфликта, которых мы поддерживаем, так и политического процесса, необходимого Сирии для восстановления мира», - сказал американский президент.