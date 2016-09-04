США и Россия еще не пришли к согласию по условиям прекращения огня в Сирии - Обама

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Гуанчжоу (Китай) перед началом саммита "Большой двадцатки".

Как отметил Обама, США и Великобритания давно заинтересованы в нахождении пути для уменьшения насилия и улучшения гуманитарного доступа в Сирии, что предшествовало бы началу политического переходного процесса в этой стране.

Также он признал, что это очень непростое дело, учитывая, что в Сирии задействовано очень много сторон, в том числе РФ.

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Он напомнил, что в Сирии при поддержке России и Ирана продолжает действовать режим президента Башара аль-Асада, "который безнаказанно убивает своих собственных граждан".

По словам Обамы, с другой стороны есть умеренная оппозиция, которая непрерывно пытается консолидировать свои позиции, чтобы в итоге сформировать всеобъемлющее и представительное правительство. Также там действуют боевики "Исламского государства", представители Аль-Каиды и другие вовлеченные стороны от Турции до стран Персидского залива, а также местные курды.

При этом он признал, что переговоры с РФ имеют ключевое значение, потому что благодаря ей режим Асада может продолжать свое наступление на группировки повстанцев и оппозиции.

"Эти переговоры были сложными. Мы имеем серьезные разногласия с русскими, с точки зрения сторон, которые мы поддерживаем, но также и с точки зрения процесса, который должен принести мир в Сирию", - заявил Обама.

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"Но если мы не сможем получить определенную заинтересованность россиян относительно уменьшения насилия и облегчения гуманитарного кризиса, тогда трудно понять, как мы сможем перейти к следующему этапу", - добавил американский президент.

В этой связи он сказал, что секретарь Государственного департамента США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров работают круглосуточно, как и другие участники переговоров, над тем, чтобы найти пути для достижения настоящего прекращения огня в Сирии и обеспечения гуманитарного доступа.

В то же время американский лидер подчеркнул, что "мы еще не достигли этого".