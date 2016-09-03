В Сирии повстанцы сбили предположительно российский военный вертолет - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Джайш Аль-Азза» и данные Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, передает РБК.

Как отмечает Reuters, в заявлении группировки говорится, что «Джайш Аль-Азза» «уничтожила российский вертолет». На кадрах, опубликованных повстанцами виден вспыхнувший после посадки вертолет и густой черный дым, а также видно, как повстанцы запускают ракету из американского тяжелого противотанкового ракетного комплекса TOW, отмечает Reuters.

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По информации Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, на который также ссылается агентство, вертолет, предположительно принадлежал ВКС России, он был сбит ракетой при приземлении.

В то же время источник агентства Sputnik в Сирии сообщил, что боевики сбили вертолет сирийских Вооруженных сил. «Сбили вертолет сирийской армии, убит пилот и помощник», — сказал собеседник агентства.