В Сирии повстанцы сбили предположительно российский военный вертолет - СМИ
Участники группировки «Джайш Аль-Азза», которая входит в силы «Свободной сирийской армии» (ССА) сбили военный вертолет в провинции Хама в Сирии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Джайш Аль-Азза» и данные Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, передает РБК.
Как отмечает Reuters, в заявлении группировки говорится, что «Джайш Аль-Азза» «уничтожила российский вертолет». На кадрах, опубликованных повстанцами виден вспыхнувший после посадки вертолет и густой черный дым, а также видно, как повстанцы запускают ракету из американского тяжелого противотанкового ракетного комплекса TOW, отмечает Reuters.
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شطاء| شاهد: #جيش_العزّة يدمّر طائرة مروحية #روسية بصاروخ" تاو" في أجواء رحبة خطاب بريف #حماةpic.twitter.com/Kw4QGAkAyb— قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) September 2, 2016
По информации Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, на который также ссылается агентство, вертолет, предположительно принадлежал ВКС России, он был сбит ракетой при приземлении.
В то же время источник агентства Sputnik в Сирии сообщил, что боевики сбили вертолет сирийских Вооруженных сил. «Сбили вертолет сирийской армии, убит пилот и помощник», — сказал собеседник агентства.