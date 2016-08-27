Внезапная проверка войск в РФ: авиацию перебрасывают в приграничный с Украиной военный округ

"Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты выполнят перелет на расстояния от 500 до 2500 километров", — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации выполняется переброска инженерно-технического состава авиационных подразделений, аэродромной и специальной техники

Как отмечается, после перебазирования авиационные подразделения РФ войдут в состав оперативной авиационной группировки под единым командованием и приступят к выполнению задач по предназначению.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.

25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка будет проводиться по 31 августа.