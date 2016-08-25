Минобороны Литвы отреагировало на внезапную проверку боеготовности ВС России

Об этом сообщили в Минобороны Литвы, передает Delfi.

"Мы сожалеем, что Россия уже несколько лет, не считаясь с соседями, применяет практику неожиданных, а зачастую и исключительно крупномасштабных учений. Это не способствует ни стабильности, ни прозрачности в евроатлантическом пространстве", - сказала пресс-атташе Минобороны Литвы Аста Гальдикайте.

"Так и эти учения, о которых заранее не было объявлено, создают дополнительную напряженность с соседними государствами, а также снижают доверие, прозрачность и стабильность в регионе", - добавила она.

Читайте такжеМинистр обороны Польши вызвал руководство армии из-за внезапной проверки боеготовности ВС РоссииВнезапная проверка боеготовности вооруженных сил России объявлена с 25 по 31 августа в Южном, Западном и Центральным округам, а также на Северном флоте. Она касается и Воздушно-космических сил и ВДВ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что Россия в ближайшее время начнет очередные масштабные военные учения у границы Украины.