В пострадавших от землетрясения регионах Италии введено чрезвычайное положение

03:26, 26 августа 2016
Мир
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Из-за масштабных разрушений и многочисленных жертв землетрясения, произошедшего в ночь на среду, 24 августа, в центральной части Италии, правительство ввело чрезвычайное положение.

REUTERS

Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Отмечается, что правительство решило выделить дополнительно 50 миллионов евро помощи пострадавшим от стихийного бедствия и для устранения последствий землетрясения.

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Премьер-министр Италии Маттео Ренци поручил министерству экономики временно прекратить брать налоги с пострадавших от землетрясения.

Министерство культуры Италии заявило, что направит на помощь пострадавшим все средства, которые будут собраны от продажи билетов на музейные экспозиции в предстоящее воскресенье, передает Русская служба Би-Би-Си. Министр культуры призвал итальянцев отправиться в музеи в знак солидарности с пострадавшими в результате землетрясения.

Напомним, количество погибших в результате землетрясения достигло по меньшей мере 250 человек. 365 человек с ранениями различной степени тяжести доставили в больницы.

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