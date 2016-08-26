В пострадавших от землетрясения регионах Италии введено чрезвычайное положение
Из-за масштабных разрушений и многочисленных жертв землетрясения, произошедшего в ночь на среду, 24 августа, в центральной части Италии, правительство ввело чрезвычайное положение.
Об этом сообщает издание Il Messaggero.
Отмечается, что правительство решило выделить дополнительно 50 миллионов евро помощи пострадавшим от стихийного бедствия и для устранения последствий землетрясения.
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Премьер-министр Италии Маттео Ренци поручил министерству экономики временно прекратить брать налоги с пострадавших от землетрясения.
Министерство культуры Италии заявило, что направит на помощь пострадавшим все средства, которые будут собраны от продажи билетов на музейные экспозиции в предстоящее воскресенье, передает Русская служба Би-Би-Си. Министр культуры призвал итальянцев отправиться в музеи в знак солидарности с пострадавшими в результате землетрясения.
Напомним, количество погибших в результате землетрясения достигло по меньшей мере 250 человек. 365 человек с ранениями различной степени тяжести доставили в больницы.