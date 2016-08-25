Число жертв землетрясения в Италии возросло до 250 человек

Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что число погибших может увеличиться. По данным местных спасателей, из-под завалов были спасены 238 человек.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погиб 241 человек.

Читайте такжеВ Италии произошло новое землетрясение

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в том числе в Риме.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел предложить Италии помощь украинских спасателей в преодолении последствий землетрясения.