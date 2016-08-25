Число жертв землетрясения в Италии возросло до 250 человек
Жертвами разрушительного землетрясения в центральной Италии стали по меньшей мере 250 человек.
Об этом сообщает Reuters.
При этом отмечается, что число погибших может увеличиться. По данным местных спасателей, из-под завалов были спасены 238 человек.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погиб 241 человек.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в том числе в Риме.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел предложить Италии помощь украинских спасателей в преодолении последствий землетрясения.