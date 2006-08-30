В Москве горит рынок ”Вернисаж”

В Москве, в Измайлово, горит рынок "Вернисаж", сообщили РИА «Новости» в Противопожарной службе столицы.

"Сигнал о возгорании на рынке "Вернисаж" в Измайлово поступил примерно в 15.18 мск", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, горит двухэтажное здание, из-под крыши которого идет густой черный дым. В настоящее время на место вызвано 20 пожарных расчетов.

Началась эвакуация людей с рынка.

В настоящее время пожар на рынке локализован. Общая площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

Сотрудники ГАИ обеспечивают подъезд пожарных машин к горящему зданию. Для беспрепятственного прибытия пожарных расчетов перекрыто движение автотранспорта по Измайловскому шоссе и близлежающим улицам.

Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Идет эвакуация людей с рынка.

Как сообщалось, 21 августа на рынке "Евразия", расположенном на территории Черкизовского рынка в Москве, прогремел взрыв. Тогда погибли 11 человек, около 50 людей были ранены.