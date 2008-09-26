РФ готова сотрудничать с Венесуэлой в атомной сфере - Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству с Венесуэлой в сфере атомной энергетики. "Мы готовы рассмотреть возможности сотрудничества в использовании атомной энергии", - заявил В.Путин на встрече с венесуэльским президентом Уго Чавесом, прибывшим накануне в Москву с визитом, передает телеканал "Вести".

Среди перспективных направлений взаимодействия двух стран глава российского правительства назвал обычную энергетику, высокие технологии, машиностроение и нефтехимию.

Касаясь расширения сотрудничества в энергетической сфере, В.Путин сообщил, что на конец октября намечен пуск первой буровой установки Газпрома в Венесуэльском заливе. Он также высказал мнение, что "сотрудничество между российскими компаниями и венесуэльской государственной нефтяной компанией может хорошо развиваться не только в двустороннем плане, но и на рынках третьих стран".

Говоря о контактах в военно-технической области, В.Путин заверил, что "мы намерены полностью реализовать договоренности и по сотрудничеству военно-морских сил". Он напомнил, что сейчас отряд российских военных кораблей "находится на пути по направлению в Атлантический океан". "Мы готовы обсудить и дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере", - сказал глава российского правительства.

В свою очередь У.Чавес высказал удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества. Он вспомнил высказывание героя национально-освободительной борьбы XIX века с испанским колониализмом Симона Боливара, который предупреждал, что "мир будет двигаться очень быстро". "И если наши страны не будут двигаться в том же ритме, то они просто потонут", - отметил он. "Наша динамика позволяет нам, наоборот, всплыть на поверхность", - уверен венесуэльский президент.

В ответ российский премьер отметил, что "Латинская Америка становится заметным звеном во всей цепочке формирующегося многополярного мира". "Это очевидно, и мы будем все больше и больше внимания уделять этому направлению нашей экономической и внешней политики", - добавил В.Путин.

РБК