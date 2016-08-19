В сети появились снимки дронов, запечатлевших бегство ИГИЛ под прикрытием "живого щита"

Об этом сообщает Русская служба BBC.

На снимках виден конвой из сотен машин. Как утверждают ополченцы Демократических сил Сирии, эти снимки были сделаны 12 августа.

Повстанцы, в том числе и курды, не пытались никак остановить конвой или помешать ему двигаться, поскольку, по данным сирийской оппозиции, в каждом автомобиле находились мирные жители.

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Предположительно, запечатленный на снимках конвой следует от города Манбидж в сторону границы с Турцией.

Сирийские демократические силы взяли полный контроль над городом Манбидж после 10-недельного наступления, которое проходило при поддержке авиации возглавляемой США коалиции.

После того как стало ясно, что ИГ не сможет удержать контроль над городом, около 100-200 остававшихся в городе джихадистов организовали конвой, разместив в каждой из машин по заложнику из числа мирных жителей, сообщил представитель военной коалиции Крис Гарвер.

Город Манбидж, находящийся на границе с Турцией, является важным перевалочным пунктом на пути к городу Ракка, где находится штаб исламистов.

Повстанцы из Демократических сил Сирии при поддержке международной коалиции начали наступление на позиции ИГ на севере Сирии 1 июня. Цель операции - перекрыть боевикам "Исламского государства" доступ к турецкой границе.