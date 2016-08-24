В Польше объявили в розыск офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVP Info.

Сообщение об объявлении в розыск было размещено на сайте военной жандармерии по просьбе прокуратуры.

Военный гарнизонный суд в Варшаве по представлению прокурора выдал решение об аресте офицера на три месяца. Учитывая то, что подозреваемый скрывается от полиции объявлен в розыск.

Читайте такжеСМИ: В Польше за шпионаж в пользу России осудили офицера

Согласно объявлению о розыске, 41-летний Петр Цапала подозревается в нарушении статьи 130 Уголовного кодекса Польши – вхождение к информационной системе с целью получения сведений, передача которых иностранной разведке может угрожать безопасности Польши или готовность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Это преступление карается заключением на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Офицера подозревают также в нарушении других статей.

В то же время Уголовный кодекс Польши предусматривает и другие наказания за различные формы шпионажа: участие в деятельности иностранной разведки предусматривает до 10 лет тюрьмы, передача информации – до 15 лет, руководство разведывательной деятельностью в пользу иностранного государства к 25 годам лишения свободы.