Минобороны России скрыло гибель полковника в Сирии

Об этом сообщили родственники погибшего, передает "Дождь".

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями в Беларуси, откуда родом его отец. Минобороны России о гибели офицера не сообщало.

Полковник Владимир Бекиш был кадровым российским военнослужащим, рассказали его отец Владимир Бекиш и сестра Светлана Булак. По их словам, Владимир Бекиш-младший погиб 19 июня. В свидетельстве о смерти, полученном родственниками, указано, что он погиб в Сирийской Арабской Республике.

По словам отца, Бекиш служил в столице Бурятии Улан-Удэ, где живет его семья. Номер воинской части родственники назвать отказались. По словам отца офицера, он был "начальником разведки" своего подразделения.

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Как сообщили родственникам представители Минобороны, смертельное ранение Бекиш получил в районе Алеппо. "Они пришли, начали ужинать. Ни стрельбы не было, ничего не было. И откуда-то возник то ли снаряд, то ли мина взорвалась. И мой сын получил ранение в затылок, а восемь человек ранило", — сообщил Владимир Бекиш-старший.

Военнослужащий был похоронен с воинским почестями на кладбище "Аульс" в Гродно.

На данный момент официально подтверждена гибель в Сирии 20 российских военнослужащих.

Ранее сайт британского телеканала Sky News со ссылкой на разговор с российскими наемниками, воевавшими в Сирии, сообщил, что в боевых действиях погибли 500-600 военных РФ.