В Сирии от тяжелых ранений погиб российский военный

В Сирии погиб военнослужащий из РФ Антон Ерыгин. Об этом сообщает "РБК".

По информации представителя российского пункта базирования "Хмеймим", военный скончался от тяжелых ранений, полученных после обстрела боевиками в сирийской провинции Хомс.

"В провинции Хомс, при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон, в результате обстрела боевиками получил тяжелые ранения российский военнослужащий Антон Ерыгин", — сказал он.

Сообщается, что военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где медики в течение двух суток боролись за его жизнь. Спасти его не удалось. Ерыгин представлен к государственной награде посмертно.

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