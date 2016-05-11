В Сирии от тяжелых ранений погиб российский военный

21:51, 11 мая 2016
Мир
4085 2

Как сообщают силовики РФ, он был ранен при обстреле боевиками в провинции Хомс.

REUTERS

В Сирии погиб военнослужащий из РФ Антон Ерыгин. Об этом сообщает "РБК". 

По информации представителя российского пункта базирования "Хмеймим", военный скончался от тяжелых ранений, полученных после обстрела боевиками в сирийской провинции Хомс.

"В провинции Хомс, при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон, в результате обстрела боевиками получил тяжелые ранения российский военнослужащий Антон Ерыгин", — сказал он.

Сообщается, что военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где медики в течение двух суток боролись за его жизнь. Спасти его не удалось. Ерыгин представлен к государственной награде посмертно.

Читайте такжеРоссийское "подразделение Вагнера" на войне в Сирии - Die Welt

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter