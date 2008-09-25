В Грузии откроют музей российской агрессии

В Грузии будет создан Музей российской агрессии. Об этом на заседании парламентского комитета по образованию и науке заявил министр культуры, спорта и охраны памятников Николоз Вачеишвили. По его словам, в такой музей будет переделан Дом-музей Сталина в городе Гори, сообщает NEWSru.

По его словам, для участия в соответствующих работах приглашены литовские и польские специалисты, которые имеют хороший опыт в создании таких музеев. "Это будет музей современных стандартов", - отметил министр.

Напомним, что российская сторона уже представила в музее свое видение грузино-осетинского конфликта. Трофеи, захваченные во время операции по принуждению Грузии к миру, стали с 9 августа экспонатами постоянно действующей выставки, открывшейся в Центральном музее Вооруженных сил России. Он находится на улице Советской Армии в Москве.

Музей поставил целью выставки показать наглядно "улики" грузинской агрессии, которую с легкой руки Генштаба РФ называют "грузинским блицкригом".