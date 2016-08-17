Чрезвычайное положение в Турции: уволят еще две тысячи полицейских, министерство связи закрывается

Государственные власти закроют министерство связи и уволят 196 сотрудников надзорного органа СМИ - Управления информационных технологий и связи, которое теперь получит полномочия министерства. Указы опубликованы на сайте T.C. Resmi Gazete - официальном турецком печатном органе, сообщает ВВС.

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Всех уволенных подозревают в поддержке живущего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем мятежа. Сам Гюлен отрицает какую-либо причастность к июльским событиям.

Кроме того, президент получил право самостоятельно назначать главу вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране. Во время попытки госпереворота погибли более 190 человек, более 1,4 тыс. были ранены. Позже были уволены или отстранены от работы более 8о тысяч человек.