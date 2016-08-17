Вице-президента США Джо Байдена встретили протестами в Сербии

16 августа Байден встретился с президентом Сербии Томиславом Николичем и премьер-министром Александром Вучичем, сообщает Радио Свобода.

Во время этих встреч сотни сербских ультранационалистов вышли на акцию под здание Администрации президента с лозунгом «Голосуй за Трампа!».

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«Трамп является альтернативой глобализации – он разрушит старые центры влияния в США, он является сторонником России», – сказал Воислав Шешель, председатель сербской ультранационалистической «Радикальной партии», в комментарии Reuters.

17 августа Джо Байден в Приштине должен провести переговоры с президентом Косово Хашимом Тачи и премьер-министром Исой Мустафой.

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Как ожидается, Байден должен призвать лидеров Сербии и Косово имплементировать соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, разработанную при посредничестве Евросоюза. (В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило независимость от Сербии).

Нынешнее турне Джозефа Байдена является последней важной его поездкой на посту вице-президента США.