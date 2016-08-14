Фидель Кастро появился на публике в свой 90-й день рождения (фото)
Бывший кубинский лидер Фидель Кастро, крайне редко в последние годы появляющийся на публике, принял участие в праздновании своего 90-го дня рождения.
Юбилейные мероприятия проходили в гаванском Театре Карла Маркса, куда Фидель Кастро пришел в компании со своим братом Раулем, нынешним президентом Кубы, и их другом, лидером Венесуэлы Николосом Мадуро, передает Би-би-си.
Все время церемонии Команданте не вставал со своего кресла и в целом выглядел довольно болезненно.
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Представление на сцене театра было посвящено ключевым моментам биографии Фиделя Кастро и Кубинской революции.
Празднования, уже без самого виновника торжеств, продолжились на улицах Гаванны и завершились ровно в полночь праздничным салютом.
В предыдущий раз Фидель Кастро появлялся на публике в апреле этого года.
В 2008 году он из-за серьезных проблем со здоровьем отошел от дел, передав управление страной своему брату.