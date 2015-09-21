Папа Франциск встретился на Кубе с Фиделем Кастро

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Ватикана отец Федерико Ломбарди сообщил, что встреча, на которой также присутствовали жена Кастро и несколько его детей и внуков, продолжалась около 40 минут и была «непринужденной, братской и дружественной».

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Франциск вручил Кастро несколько официальных папских документов, а также две книги на религиозные темы и CD-диск с трудами отца Армандо Лоренто, иезуитского священника, который преподавал в колледже, где учился Кастро.

Кастро подарил Папе Франциску экземпляр книги «Фидель и религия» — сборник интервью с бразильским священником и писателем, выпущенной в 1985 году.

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Ранее УНИАН сообщал, что Папа римский Франциск прибыл с четырехдневным визитом в столицу Кубы Гавану. После этого он отправится в США. В кубинских городах, которые посетит Папа Римский, провели косметический ремонт зданий специально к его визиту. В Гаване заново вымостили улицы, провели реставрационные работы в кафедральном соборе и отремонтировали терминал аэропорта.