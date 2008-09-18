Если США убивают мирных жителей, надо сначала платить компенсации

Если войска США по ошибке убивают мирных жителей, надо сначала извиниться и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших, и только потом вести расследование инцидента. С таким мнением выступил глава Министерства обороны США Роберт Гейтс. По словам главы Пентагона, США необходимо кардинально изменить тактику действий при возникновении ситуаций, когда американские войска обвиняются в причастности к гибели мирных жителей, передает Associated Press. "В тех редких случаях, когда мы совершаем ошибки, и если совершена ошибка, необходимо немедленно принести извинения пострадавшей стороне, также срочно выплатить компенсации, и уже только потом заниматься расследованием инцидента", - считает Р.Гейтс.

Накануне глава оборонного ведомства США принес свои личные соболезнования и извинения в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в результате авиаударов. В ходе пресс-конференции в г.Кабуле по итогам встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем министр обороны пообещал, что военные США, которые и так принимают меры для того, чтобы не было жертв среди мирных жителей в ходе военных операций, впредь будут внимательнее при выборе целей для авиаударов.

Сегодня же Р.Гейтс прибыл в Лондон, где он встретится с коллегами по блоку НАТО. Главной темой сегодняшней встречи станет обсуждение ситуации в Афганистане. На повестке дня также стоит вопрос о ситуации в Грузии.

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