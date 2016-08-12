Россия прикрывает перестрелку своих пьяных военных, придумав ахинею о "диверсантах" - Турчинов

Об этом он заявил в своем комментарии, переданном УНИАН.

«Бессмысленные обвинения и угрозы в адрес Украины являются следствием безнаказанности, которую испытывает реваншистское руководство России, строящее свою империю на лжи, агрессии, убийствах и бесправии граждан. Но история свидетельствует, что такие империи обречены, они разрушаются, скрывая под своими обломками тиранов», - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что российские силовики «только 10 августа сделали громкие заявления о событиях, которые, по их словам, произошли в ночь с 6 на 7 августа».

«Такую задержку можно объяснить исключительно тем, что им требовалось время, чтобы подделать так называемые «доказательства» агрессивных действий Украины и скрыть настоящие опасные преступные действия своих подчиненных, а именно перестрелку между различными подразделениями российских силовиков, которые традиционно злоупотребляют алкоголем, особенно в выходные дни. В результате этой перестрелки были убиты и ранены не только российские военные, но и гражданские лица - крымчане», - подчеркнул он.

По словам Турчинова, российские силовики, пытаясь скрыть свои военные преступления и нагнетая антиукраинскую истерию, начали рассказывать несуразицу о якобы нападении спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины и военных прорывах со стрельбой со стороны Украины.

Секретарь СНБО напомнил, что изначально речь шла об «арестованных сотрудниках ГУР, а в последних заявлениях российский МИД рапортует о двух граждан Украины и России, которые, оказывается, уже вовсе не сотрудниками ГУР, а гражданскими лицами, которые якобы «способствовали» украинским военным».

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«Хотя все понимают, что на самом деле они являются случайными гражданами, которых захватили для прикрытия пьяной стрельбы российских военных и наскоро бездарно сфабрикованной ФСБшной провокации, но которые после пыток в застенках ФСБ подпишут или озвучат любую надиктованную ахинею», - отметил Турчинов.

При этом он отметил: «Миру повезло, что пьяные российские военные не имели доступа к более серьезному оружию, которым российский генштаб нашпиговал оккупированный Крым».

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».

Министерство иностранных дел России заявило, что «вред, причиненный российской стороне, гибель российских военнослужащих без последствий не останутся».

Президент Украины Петр Порошенко назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

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«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

11 августа президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.