Большой адронный коллайдер перестал работать
16:28, 18 сентября 2008Мир
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Проблема с системой охлаждения
Работа Большого адронного коллайдера (БАК) была остановлена из-за проблем с электричеством, сообщили в четверг в Европейском центре ядерных исследований (CERN).
Как сообщает "Газета.ру", по словам представителя CERN, проблемы с электричеством повлияли на систему охлаждения коллайдера.
«В ближайшие часы БАК вновь будет запущен», - заявил представитель CERN.
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