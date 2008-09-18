Большой адронный коллайдер перестал работать

16:28, 18 сентября 2008
Мир
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Проблема с системой охлаждения

Работа Большого адронного коллайдера (БАК) была остановлена из-за проблем с электричеством, сообщили в четверг в Европейском центре ядерных исследований (CERN).

Как сообщает "Газета.ру", по словам представителя CERN, проблемы с электричеством повлияли на систему охлаждения коллайдера.

«В ближайшие часы БАК вновь будет запущен», - заявил представитель CERN.

 

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