Большой адронный коллайдер перестал работать

Работа Большого адронного коллайдера (БАК) была остановлена из-за проблем с электричеством, сообщили в четверг в Европейском центре ядерных исследований (CERN).

Как сообщает "Газета.ру", по словам представителя CERN, проблемы с электричеством повлияли на систему охлаждения коллайдера.

«В ближайшие часы БАК вновь будет запущен», - заявил представитель CERN.