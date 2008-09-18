Сенат США выделил на военные расходы 612,5 млрд. долларов

08:55, 18 сентября 2008
Мир
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Окончательную версию передадут Бушу

612,5 миллиардов долларов выделили американские сенаторы на военные расходы в следующем году. 70 миллиардов долларов от этой суммы пойдут на операции в Ираке и Афганистане.

Принятый сенаторами документ также предусматривает увеличение денежного пособия американских солдат почти на 4 процента. Это на полпроцента больше, чем ранее просил Белый Дом. Сначала многие члены правящей республиканской партии выступал против. Однако теперь, накануне выборов сенаторы единодушны.

Палата представителей Конгресса подобный документ приняла еще в мае. Теперь оба варианта объединят и обработают. Окончательную версию законопроекта передадут на подпись президенту Джорджу Бушу.

ICTV

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