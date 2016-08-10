В Нью-Йорке умер российский скульптор, автор одесского "Золотого дитя"

Как передает радио "Свобода", по словам друзей 91-летнего деятеля искусства, смерть была внезапной – еще два дня назад Неизвестный был относительно здоровый, с сильными болями в желудке его госпитализировали в понедельник поздно вечером, а во вторник утром по времени Нью-Йорка он умер.

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Эрнст Неизвестный эмигрировал из СССР в 1976 году, получил американское гражданство.

В 1996 году Неизвестный закончил свое монументальное (высотой в 15 метров) произведение «Маска скорби», посвященное жертвам репрессий в Советском союзе. Эта скульптура установлена в Магадане.

Работы художника есть и в Украине. В частности, на входе на территорию Морского вокзала в Одессе установлена бронзовая скульптура «Золотое дитя», а в лагере «Артек» в оккупированном Крыму с 1966 года экспонируется «Прометей» авторства Эрнста Неизвестного.