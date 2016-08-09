Перехват российского самолета истребителями F-16 в Польше: пилоту РФ предъявили обвинение

Пилот РФ нарушил зону, где действовал особый режим с ограничением полетов в связи с проведением Всемирных дней католической молодежи, передает ТАСС.

"8 августа прокурор представил 46-летнему россиянину обвинения в совершении преступления, которое заключается в нарушении норм Воздушного кодекса", - отметил представитель прокуратуры, подчеркнув, что "совершая полет из Моравска-Тршебова (Чехия) в Радом (Польша), он нарушил зону, где действовал режим ограничения полетов", а также не предоставил плана полета.

Также россиянин был допрошен в качестве подозреваемого и не признал своей вины. "Одновременно подозреваемый подал запрос о вынесении ему приговора и утверждении штрафа в размере 9 тыс. злотых ($2,3 тыс.). Слушание состоялось с участием адвоката и переводчика", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время прокурор примет решение по этому вопросу. Разбирательство может продлиться около месяца.

"Подозреваемого никто не задерживал. Он на свободе и участвует в соревнованиях (чемпионате мира по самолетному спорту в Радоме). Покинуть Польшу он может в любое время. Возможное судебное разбирательство может состояться без его участия", - отметил собеседник агентства.

Вменяемое россиянину преступление, согласно польскому законодательству, грозит лишением свободы сроком до пяти лет. Это наказание может быть заменено штрафом.

1 августа Минобороны Польши сообщило о перехвате самолета из РФ, в воздух были подняты истребители F-16.